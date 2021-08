Auf der Turmbergplattform kam es am Samstag gegen 4 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einem bislang Unbekannten, so die Polizei. Unvermittelt erhielt der 24-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. Der Unbekannte versetzte ihm dann einen Tritt gegen den Kopf und zwei weitere Faustschläge ins Gesicht. Als der Täter und seine Begleiter mitbekamen, dass von Zeugen die Polizei verständigt wurde, flüchten sie über die dortige Treppe. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.