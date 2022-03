Ein 24 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend in eine Apotheke in der Bruchsaler Kaiserstraße eingebrochen. Gegen 23:30 Uhr wurde ein Anwohner durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam. Eine Polizeistreife konnte den Flüchtigen laut Mitteilung schnell festnehmen. Gefunden wurden bei ihm die zuvor entwendeten Medikamente, ein Schraubendreher sowie Handschuh. Nach bisherigen Einschätzungen ist der Diebstahlschaden gering, die entwendeten Medikamente scheinen eher ungezielt zusammengesucht worden zu sein.