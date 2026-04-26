Ein 24-jähriger Mann aus der Karlsruher Nordstadt ist als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei verließ Lars S. am Mittwoch, 22. April, in den frühen Abendstunden seine Wohnung und blieb seitdem verschwunden. Die bisherigen Suchmaßnahmen ergaben keine weiteren Hinweise. Der Vermisste ist 1,77 Meter groß, schlank, hat eine Glatze und trägt Vollbart. Er nutzte vermutlich ein weißes Mountainbike der Marke Centurion, Modell „No Pogo“. Ein Foto hat die Polizei unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-3/. veröffentlicht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721 6665555 entgegen.