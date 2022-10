Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 2075 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf Mitteilung der Kreisverwaltung auf 53.829 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung von Mittwoch wurden 232 neue Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 216 Frauen und Männer im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag auf 672,8 gestiegen, am Vortag lag sie noch bei 574,3.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 4119 Infizierte seit Beginn der Pandemie/186 aktuell infizierte Personen/3907 Genesene/26 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 7698/287/7394/17

VG Kandel: 6075/273/5784/18

VG Jockgrim: 7554/344/7177/33

VG Rülzheim: 6707/379/6307/21

VG Bellheim: 5651/198/5415/38

Germersheim: 9207/174/9002/31

VG Lingenfeld: 6818/234/6552/32

Kreis GER: 53829/2075/51538/216