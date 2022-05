Mit der Jagdpachteinnahme wird die Jagdgenossenschaft die Feldwege in der Gemarkung und die Feldberegnungsanlagen unterhalten. In Anbetracht der relativ hohen Wasserzählergebühren sollen jedoch einige Anschlüsse der Feldberegnungsanlagen aufgehoben werden. Das beschloss die Versammlung unter Vorsitz des Jagdvorstehers Roland Eiswirth. Über den Jagdbetrieb im Revier gab Jagdpächter Volker Dreyer einen Überblick des derzeitigen Wildbestandes im Bezirk. Im abgelaufenen Jahr wurden 13 Rehe erlegt, 7 Stück Rehwild fielen dem Straßenverkehr zum Opfer. Drei Wildschweine wurden geschossen. Dem Bericht des Waidmannes zufolge wurden außerdem 7 Fasane, 3 Hasen, 6 Füchse und 23 Nutrias abgeschossen. Wohl sehr zur Freude der Sportangler konnte der Pächter 56 Kormorane abschießen. In seinen Ausführungen lobte Jagdpächter Dreyer das gute und problemlose Verhältnis zu den Landwirten, wie auch zu den Jägern der Nachbarreviere.