Ein 40-Jähriger und ein 23-jähriger Mann aus Bayern waren in Wörth bei einem 39-jährigen Bekannten zu Besuch. Während die beiden älteren Männer in der Nacht zum Sonntag unterwegs waren, nahm der 23-Jährige den in der Wohnung zurückgelassenen Autoschlüssel des 40-Jährigen und fuhr mit dessen Volvo nach Speyer. Dort hatte er einen Unfall, sodass der Wagen nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit war. Daraufhin flüchtete der Fahrer. Durch die Ermittlungen wurde der Unfallverursacher wenig später identifiziert und festgenommen. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.