Ein 23-Jähriger soll am Freitagabend zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen in einer Wohnung in der Leopoldstraße in Karlsruhe angegriffen haben und bei seiner vorläufigen Festnahme eine Polizeistreife mit einem Messer bedroht haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe befindet sich der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 23-Jährige und seine 22-jährige Bekannte gegen 23 Uhr in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Verdächtige die 22-Jährige sowie deren ebenfalls in der Wohnung befindliche 20-jährige Freundin bedroht, gewürgt und geschlagen haben. Der 20-jährigen Frau gelang es schließlich, die Wohnung zu verlassen und über einen Zeugen die Polizei zu verständigen.

Bei der Fahndung wurden Polizeibeamte an der Kreuzung Leopoldstraße/Belfortstraße auf den Flüchtenden aufmerksam. Als die Polizeibeamten den Verdächtigen daraufhin ansprachen und ihn einer Personenkontrolle unterziehen wollten, soll dieser ein Messer gezogen und auf die Streife zugegangen sein, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. In der Folge mussten die Beamten den Mann unter Androhung des Schusswaffengebrauchs dazu auffordern, das Messer abzulegen. Dem kam der 23-Jährige nach und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.