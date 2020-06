Am Montag in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr hat die Polizei Germersheim an mehreren Orten die Geschwindigkeit kontrolliert. Insgesamt waren 23 Autofahrer zu schnell unterwegs.

In der Jahnstraße in Freisbach kontrollierte die Polizei zwischen 11 und 11.30 Uhr. Es gab keine Verstöße. Hingegen wurden im Bereich der Zeppelinstraße zwischen 9 und 10.15 Uhr 16 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt. Bereits am Morgen wurde das Tempo zwischen 7.30 und 8.15 Uhr in der Mozartstraße gemessen. Drei Fahrer wurden verwarnt. Die „Schnellste“ wurde mit 53 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 30 gemessen. Zum Abschluss wurde die Geschwindigkeit in der Postgrabenstraße in Bellheim überwacht. Auch hier lag der gemessene Höchstwert bei 53 Stundenkilometern. Vier Fahrer waren zu schnell unterwegs und hatten das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde missachtet.