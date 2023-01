Knapp am Führerscheinentzug vorbei gerast ist ein Autofahrer am Donnerstag in Bellheim. Die Polizei Germersheim kontrollierte an dem Tag an zwei Orten die gefahrene Geschwindigkeit. Bei erlaubten 30 Stundenkilometer konnten in der Postgrabenstraße in Bellheim 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der „Spitzenreiter“ wurde mit einer Geschwindigkeit von 49 Stundenkilometer gemessen. Bei einer weiteren Lasermessung in der Hauptstraße in Weingarten kam es zu keinerlei Geschwindigkeitsverstößen. Dennoch mussten drei Autofahrer mit dem Handy am Ohr oder fehlendem Sicherheitsgurt verwarnt werden.