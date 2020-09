Eine Platzwunde am Kopf ist das Ergebnis eines Streits im Spiegelbachpark am frühen Freitagabend. Nach Angaben der Polizei gab es eine körperliche Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe. Der junge Mann sei mit einem Bekannten im Spiegelbachpark gesessen, als die Gruppe auf ihn traf. Es sei zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der Täter mit einem Ast auf den Kopf des 22-jährigen Mannes eingeschlagen habe. Die Polizei wurde erst später durch die Mutter des Geschädigten informiert, welche die Verletzung am Kopf ihres Sohnes bemerkte, als dieser nach Hause kam. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei Germersheim unter 07274-9580.