Am Sonntagnachmittag erlitt in Graben-Neudorf ein 22 Jahre alter Mann beim Umgang mit Chemikalien schwere Verätzungen an Gesicht und Oberkörper. Er kam per Rettungsdienst in eine Spezialklinik, Lebensgefahr bestehe wohl nicht. Nach bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg zerbarst kurz vor 16 Uhr in der Wohnung eines im Bahnhofsring gelegenen Mehrfamilienhauses ein mit Chemikalien befüllter Kunststoffkanister. Der 22-jährige Bewohner wurde mit der Flüssigkeit benetzt und hatte dann schwere Verätzungserscheinungen. Seine 56 Jahre alte Mutter wurde bei ihrer Hilfeleistung von der Flüssigkeit an beiden Unterarmen kontaminiert, trug aber lediglich Rötungen davon. In der Wohnung fand die Feuerwehr weitere Kanister mit Chemikalien, die der 22-jährige Chemisch Technische Assistent dort aufbewahrt hat. Eigenen Angaben zufolge wollte er Seife herstellen.

Laut eines Chemieexperten und eines Sprengstofffachmanns eignen sich die Chemikalien nicht unmittelbar zur Herstellung von Sprengstoff oder etwa Betäubungsmitteln. Offenbar handelt es sich durchweg um frei verkäufliche Gefahrstoffe, die allerdings in den jeweils festgestellten Mengen von mehreren Litern für die Handhabung im Privathaushalt nicht geeignet seien.

Die Wohnung bleibt vorerst nicht bewohnbar, bis die Stoffe durch eine Fachfirma entsorgt und der betroffene Bereich entsprechend gereinigt wurde. Ob eine strafbare Handlung vorliegt, ist noch nicht geklärt. Derzeit dauern noch weitere Ermittlungen an.