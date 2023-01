80 Prozent der Bevölkerung benötigt mindestens einmal im Leben eine Blutkonserve, jedoch sind nur drei Prozent auch Spender. Im Luftwaffenausbildungsbataillon haben nun mehr als 200 Soldaten und Soldatinnen Blut gespendet.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben in den letzten Jahren zunehmend weniger Menschen Blut gespendet, weshalb die Vorräte akut besonders knapp geworden sind. Um dieser Entwicklung ein wenig entgegenzuwirken, hatte der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons in Germersheim, Oberstleutnant Christoph Kück, zur Blutspende aufgerufen. Die Aktion fand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der Südpfalz-Kaserne statt, parallel zu der Blutgruppenbestimmung für die Rekrutinnen und Rekruten und einer freiwilligen Stammzellentypisierung durch die Stefan-Morsch Stiftung.

216 Spenderinnen und Spender wurden gezählt. Darüber hinaus meldeten sich zusätzlich 37 Personen als potenzielle Stammzellenspender. Die Gebietsreferentin des DRK, Jennifer Veron, die Ärzte und das medizinische Personal des Blutspendedienstes sowie der Kommandeur freuten sich über die große Spendebereitschaft. Das Blut geht an Krankenhäuser und in die Krebsbehandlung. Zusätzlich wird daraus auch Blutplasma und Thrombozytenkonzentrat hergestellt.