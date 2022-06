Aus 13 Ländern, darunter die Türkei, Syrien, Polen, Israel, Kroatien, Italien, Griechenland, Indien und die Philippinen kommen die 21 Personen, die jetzt ihre Einbürgerungsurkunde erhalten haben. Seit dem 1. Juni sind sie deutsche Staatsbürger. Landrat Brechtel überreichte im Bürgersaal der Stadtverwaltung Germersheim die Einbürgerungsurkunden: „Seit Beginn der Pandemie ist dies heute wieder die erste öffentliche Einbürgerungsveranstaltung. Darüber freue ich mich sehr. Ich möchte Ihnen gratulieren. Durch Ihre Entscheidung bereichern Sie die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Als deutsche Staatsbürger haben Sie Rechte und Pflichten. Für das weitere Leben hier ist Integration der zentrale Begriff.“ Dabei sei Integration keine Einbahnstraße, sondern erfordere die entsprechende Bereitschaft und Toleranz von allen Seiten. Musikalisch virtuos umrahmt wurde die Einbürgerung am Saxofon von Lömsch Lehmann von der Germersheimer Musikschule.

Aufgrund der Pandemie fanden die Einbürgerungen in den Jahren 2020 bis jetzt Corona konform in Kleinstgruppen statt. 2020 wurden so 168 Personen, 2021 212 Personen und 2022 bis Ende Mai 64 Personen eingebürgert.