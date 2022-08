2000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Dabei entwendeten sie noch eine Bargeldsumme in unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilt. Der Automatenaufbruch ereignete sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9.40 Uhr in der Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.