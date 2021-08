Zu einem „Sunday Night Ride“ in Karlsruhe verabredeten sich über die sozialen Medien am Sonntagabend etwa 200 Motorradfahrer. Dazu hatten zwei Motorradgruppen aufgerufen. Die Motorräder starteten in Beiertheim-Bulach auf dem Parkplatz eines Supermarktes und fuhr dann in Kleingruppen über die B36 zur Neuen Messe, über die L566 zum Kiesdreieck und zurück. Die Polizei verhinderte, dass die Motorradgruppe in die Karlsruher Innenstadt fuhr. Die POlizei kontrollierte, Zwischenfälle gab es keine. Insgesamt waren 20 Streifenwagenbesatzungen, darunter vier Besatzungen des Polizeipräsidiums Offenburg, im Einsatz.