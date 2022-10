Über das Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, haben Unbekannte in Lingenfeld rund 200 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Laut Polizei haben sie die Tankdeckel eines in der Germersheimer Straße abgestellten Lkw sowie einer Baumaschine aufgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.