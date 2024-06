Beim Hinterstädtelfest Anfang September ist eine „Offene Bühne“ im Zehnthaushof geplant. Dafür können Künstler sich jetzt anmelden.

In diesem Jahr findet vom 6. bis 8. September das Hinterstädtelfest statt. Die Chorgemeinschaft veranstaltet bei diesem vermutlich ältesten Straßenfest der Südpfalz im Zehnthaushof wieder eine Offene Bühne. Musiker und Kleinkünstler der Region sind eingeladen, dort ihr Können zu präsentieren.

Mitmachen können Profis, die Neues ausprobieren möchten, genauso wie Newcomer, die vielleicht zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Möglich ist alles, was auf eine „kleine“ Bühne passt und kein großes Technik-Equipment erfordert: Sänger und Songwriter, Pop und Folk, a cappella, Kabarett, Zauberei bis hin zu Lyrik/Poetry.

Die „Offene Bühne“ findet statt am Freitag, 6. September, von 18 bis ca. 23 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 14 bis ca. 18 Uhr. Die Bühne hat eine Größe von etwa 4 mal 4 Meter. Jeder Künstler oder Gruppe kann für etwa 20 Minuten das Programm gestalten. An Equipment werden ein E-Piano und Gesangsmikros gestellt. Eine Gage wird, wie bei einer „Offenen Bühne“ üblich, nicht bezahlt. Die auftretenden Künstler erhalten Verzehrgutscheine.

Info

Für die „Offene Bühne“ können sich Künstler oder Gruppen bis zum 30. Juli per E-Mail an offene-buehne@vox-humana-jockgrim.de anmelden. Die Interessenten werden gebeten, mit der Anmeldung kurz das Programm bzw. die Musikrichtung zu beschreiben, sowie die Anzahl der Akteure zu nennen. Ein Anmeldeformular zum Download steht unter „Aktuelles“ auf www.vox-humana-jockgrim.de