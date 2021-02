Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine 20-köpfige Personengruppe beim Bolzplatz zwischen Wilhelmstraße und Marienstraße in Karlsruhe gemeldet. Die Personen sollen sich ohne Mund-Nasen-Schutz und Einhaltung der Abstandsregeln dort aufgehalten haben. Aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes dort am Sonntagnachmittag wurden mehrere Streifen zum Bolzplatz beordert. Beim Erkennen der Streifenwagen flüchtete ein Großteil der Personen. Acht Personen konnten eingeholt und deren Personalien festgestellt werden. Sie müssen laut Polizeibericht nun mit einem Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen geltende Infektionsschutzauflagen rechnen.