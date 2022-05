Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 0 Uhr und 05.30 Uhr auf der A5 in Höhe von Hambrücken tödlich verunglückt. Der Hergang des Unfalls ist nach noch völlig unklar, weshalb die Polizei auch auf Zeugenhinweise angewiesen sind. Der 20-Jährige war wohl ohne Helm unterwegs und trug am rechten Unterarm einen blauen Gipsverband. Möglicherweise könnte der junge Mann allein beteiligt in die Leitplanken gefahren sein. Da aber an der Unfallstelle auch das Rücklicht eines Lastwagens gefunden wurde, könnte sich zuvor auch eine entsprechende Kollision mit einem Schwerfahrzeug ereignet haben. Aufgrund des Unfalls musste am frühen Mittwochmorgen die komplette Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Stau von bis zu 16 Kilometern Länge. Erst gegen 9 Uhr konnten nach und nach zwei Fahrstreifen freigegeben werden. Schließlich war die Nordfahrbahn erst gegen 10 Uhr wieder frei befahrbar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas von dem Unfall oder dem Motorradfahrer mitbekommen haben. Auch wird ein mutmaßlich am Heck beschädigter Lkw mit teils fehlender Rückbeleuchtung gesucht. Telefon: 0721 944840.