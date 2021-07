Nachdem ein 36-jähriger Mann aus einer Kneipe in der Kaiserstraße geworfen wurde, bedrohte er einen 20-Jährigen mit einem Messer. Zunächst soll der Mann aufgrund seines unangemessenen und aggressiven Verhaltens von einer 55-jährigen Angestellten des Lokales verwiesen worden sein. Als es vor der Tür des Lokales zu einem lautstarken Disput zwischen der Angestellten und dem 36-Jährigen kam, hätte ein 20-Jähriger versucht zu intervenieren und bot seine Hilfe an. Daraufhin hätte der aggressive Mann ein Messer gezückt und sei in drohender Weise auf den 20-Jährigen zugegangen. Eingeschüchtert durch das Messer und die drohenden Worte des 36-Jährigen, sei der Bedrohte geflüchtet und verständigte die Polizei. Diese konnten den streitsüchtigen Mann im Bereich Kaiserstraße/Kreuzstraße widerstandslos festnehmen, das Messer wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Ein Alkoholtest ergab ein Wert von knapp 1,5 Promille. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens musste der 36-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird außerdem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.