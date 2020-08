Ein betrunkener 20-Jähriger urinierte in die Straßenbahn und darf nun die Reinigung bezahlen. Die drei jungen Männer fielen am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Karlsruhe auf, weil sie alkoholisiert waren und den Bahnfahrer anpöbelten. Der 20-Jährige urinierte dabei auf den Boden der Straßenbahn. Zudem hielt sich keiner der drei an die Vorschrift zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Die Polizei erteilte den jungen Männern einen Platzverweis. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der nicht getragenen Schutzmasken.