Nach einer Verfolgungsfahrt in Karlsruhe-Durlach und einem Unfall konnte am Samstag gegen 21.45 Uhr ein 20-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Zunächst hatte ein Zeuge gegen 21.35 Uhr einen schwarzen BMW der 1-er-Serie auf der B3 von Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe gemeldet. Der Fahrer sei mit geschätzten 200 km/h ohne Beleuchtung grob verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs gewesen. Trotz Gegenverkehrs habe er mehrere Fahrzeuge überholt.

Eine Streife entdeckte das gesuchte Auto in der Bruchwaldstraße. Der Fahrer beschleunigte rasant und fuhr zeitweilig in einer auf 30 km/h beschränkten Zone entgegen der Einbahnstraße mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Der Mann fuhr in den Pfinzuferweg, ein Fuß- und Radweg. Schließlich prallte er gegen einen Schutzbügel und stieß gegen eine Parkbank. Zwei Personen flüchteten. Während der Fahndung wurden neben mehreren Streifen ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihundeführer mit seinem Diensthund eingebunden. Letztlich konnte der 20-Jährige nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft mit dem Polizeidiensthund gestellt werden. Er hatte sich in einem Vorgarten versteckt gehalten und wurde von dem eingesetzten Vierbeiner in den Unterarm gebissen.

Im Fahrzeug stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana sicher. Wie sich bezüglich des Festgenommenen noch herausgestellt hat, war ihm bereits am vergangenen Donnerstag in Waghäusel die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden, da er offenbar unter Drogeneinfluss mit demselben Auto unterwegs war. Die zweite Person war bei der Fahndung nicht zu finden. Es werden noch Zeugen: 0721 944840.