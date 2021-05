Hundesteuer und Friedhofsgebühren in Germersheim sollen erhöht werden. Zusätzlich wird ein neuer Beitrag für Bau und Unterhaltung von Feldwegen erhoben. Die letzte Entscheidung darüber trifft der Stadtrat.

Hundehaltung in Germersheim wird im kommenden Jahr teurer. Ab 2021 werden für jeden Hund 100 Euro pro Jahr fällig statt bisher 80 Euro. Dieser Vorschlag des Haupt-und Finanzausschusses – die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat am 19. November – löste eine kontroverse Diskussion aus. Zwar habe man schon 2019 diese Erhöhung in einem Stufenplan beschlossen, doch Corona veränder alles. Alfons Braun (AfD) wollte wenigstens ein Jahr Aufschub. Er geht davon aus, dass ein Hund für viele alte Menschen oft der einzige Begleiter ist und gerade in Coronazeiten eine dringende Hilfe gegen Vereinsamung. Alexandra Seessle (CDU) bestätigte durch ihre Erfahrungen an der Tafel, dass häufig Menschen an der Tafel nach Futter für ihren Hund fragen. „20 Euro machen da schon was aus“, so Seessle. „Die Argumente, die jetzt kommen, gelten auch im nächsten und übernächsten Jahr noch“, hielt CDU-Sprecher Wolfgang Sorge dagegen. Letztlich empfahl der Ausschuss dem Stadtrat gegen die Stimmen von Seessle und Braun, die Hundesteuer zu erhöhen.

Teurer werden nächstes Jahr auch Bestattungen in Germersheim. Die Friedhofsgebühren seien schon eine Weile nicht mehr ausreichend und die Kosten zu decken, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Nach Neuausschreibung von Leistungen wie Grabaushub oder Bereitstellung von Sargträgern sei diese Lücke noch größer geworden. Die Gebühr für Aushub und Schließung eines normalen Grabes steigt beispielsweise von 360 auf 535,50 Euro. Die Gebühren für Trauerfeiern mit Sargträgern steigen von 290 auf 320 Euro, an Samstagen von 435 auf 480 Euro.

Auf Druck des Rechnungshofes, so Schaile, erhebt die Stadt erstmals wiederkehrende Beiträge für die Instandhaltung von Feld- und Waldwegen. Bezahlen sollen diese Beiträge die Grundstückseigentümer, die von diesen Wegen profitieren. In den vergangenen drei Jahren wurden laut Bürgermeister durchschnittlich 20.000 Euro für Bau- und Instandhaltung solcher Wege aufgebracht.