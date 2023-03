Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder in Ottersheim kennt den Weihnachtshof. Und viele, die daran vorbeifahren, werfen zumindest einen kurzen Blick hinein. Er ist nicht zu übersehen. Anfang Dezember fängt das Haus der Familie Scheib an, zu leuchten. Ihre Leidenschaft wurde Melanie Scheib in die Wiege gelegt.

„Blinded by the light“, so heißt ein Lied von dem südafrikanischen Musiker Manfred Mann. Vielleicht denkt der ein oder andere an die Zeile, wenn er den Hof von Familie Scheib betritt.