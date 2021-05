Am frühen Samstagmorgen wurde ein brennendes Auto in der Pfinzstraße in Rußheim gemeldet. Durch das Feuer wurde ein daneben abgestelltes Fahrzeug, sowie ein Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Fahrzeugbrandes war nicht eindeutig feststellbar, wie die Polizei mitteilt. Kurz vor 17 Uhr meldete ein Zeuge, dass er unter einem in der Pfinzstraße abgestellten Anhänger ein angebranntes Tuch festgestellt hätte. Augenscheinlich wurde das Tuch unter dem Anhänger angezündet, um diesen in Brand zu setzen. Das Feuer ging jedoch aus, ohne Schaden anzurichten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Auto in den frühen Morgenstunden ebenfalls angezündet wurde.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Bereich der Pfinzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.