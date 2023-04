An der Diskussion um den Bau einer 2. Rheinbrücke will sich jetzt auch eine bisher unbekannte und auch anonyme Gruppe „Eine reicht!“ beteiligen. Der Name ist programmatisch gewählt: Ziel ist die Verhinderung des Baus der 2. Rheinbrücke samt der Anbindung an die B36.

In die Öffentlichkeit treten will die Gruppe mit einem Protestcamp am Samstag, 6. Mai. Veranstaltet wird das Camp gemeinsam mit Fridays for Future Karlsruhe. Ort soll ein Wäldchen auf der badischen Rheinseite sein, das für den Bau der Trasse abgeholzt werden solle, so „Eine reicht!“.

Mit diesem Camp will „Eine reicht“ die Trasse gemeinsam mit anderen Klima- und Umweltgruppen symbolisch besetzen. „Ab 12 Uhr bieten wir dann im Rahmen eines Protestcamps Möglichkeiten zum Austausch. Es wird kurze Redebeiträge verschiedener Gruppen, Musik, Workshops und einen Waldspaziergang mit Artenführung geben“, so die Veranstalter.