Mehrere 10.000 Gäste strömten 1972 auf die Insel Grün zum bis dato größten deutschen Rockfestival. Nicht nur Pink Floyd, Status Quo und Uriah Heep waren zu hören. Am Donnerstag, 7. November, zeigt Arte einen Film darüber.

An Pfingsten des Jahres 1972 wird in der Pfalz Musikgeschichte geschrieben: Beim „2. British Rock Meeting“ auf der Insel Grün bei Germersheim spielen international bekannte Künstler wie Pink Floyd, Status Quo und Uriah Heep neben deutschen „Krautrock“-Bands wie Amon Düül oder Guru Guru.

Was dieses Festival von anderen abhebt, sind nicht nur die Bühnen-Acts, sondern vor allem die Besucherinnen und Besucher: Mindestens 70.000 Gäste, nach anderen Schätzungen sogar bis zu 100.000 – in Europa stationierte amerikanische Soldaten, Blumenkinder, Rocker, Kiffer – kampieren drei Tage lang auf dem Festivalgelände. Ein Vielfaches von dem, was die Veranstalter erwartet hatten. Er herrscht gigantisches Chaos und die Infrastruktur ist heillos überlastet. Doch die Stimmung auf dem Festival ist durchweg friedlich und fröhlich.

Dieses größte deutsche Musik-Event überhaupt wird zur Mutter aller bedeutenden deutschen Festivals von Wacken bis Rock am Ring. Das „2. British Rock Meeting“ war Ausdruck eines modernen, weltoffenen Deutschlands, das sich vom Rockfieber der Briten und Amerikaner anstecken ließ. Der Auftakt eines Jahrzehnts des Ausbruchs.

Der Film „Das deutsche Woodstock – Flower Power in der Pfalz“, den der Sender Arte am Donnerstag, 7. November, 20.15 Uhr, zeigt, lässt die Stimmung jenes Festivals auf der Insel Grün anhand von alten Filmausschnitten und Gesprächen mit Zeitzeugen noch einmal lebendig werden.