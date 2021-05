Aufatmen bei Polizei und Anwohnern: Gegen die Einbahnstraßen-Regelung in der Rheindammstraße wird offenbar nur noch sporadisch verstoßen. Geholfen hat am Ende wohl nur die Drohung mit noch weiteren Umwegen.

Vor gut drei Wochen noch hatten die Beamten der Polizei Wörth an der neuen Baustelle in der Eisenbahnstraße alle Hände voll zu tun. Am Montagabend zählte die Polizei im abendlichen Berufsverkehr in einer Stunde 70 Fahrzeuge, die entgegen der Fahrtrichtung in die Rheindammstraße fuhren. Wobei die Beamten es nicht beim Zählen beließen: Die entsprechenden Verwarnungen kosteten den Fahrer 20 Euro, so die Polizei. Insgesamt wurden seit Einrichtung der Baustelle am Montag, 12. Oktober, und Dienstag, 27. Oktober, die Neuregelung von der Polizei 21 Mal kontrolliert. Dabei wurden 196 Beinahe-Geisterfahrer verwarnt.

Aufgrund der Uhrzeit der abendlichen Kontrollen vermutete die Polizei, „dass das alle Ortsansässige auf dem Heimweg waren“, so ein Sprecher. Eine richtige Erklärung dafür, was vor der Baustelle schief läuft, wussten die Verantwortlichen nicht. Die Beschilderung war laut Polizei korrekt, wurde in den nächsten Tagen aber noch deutlicher gestaltet – unter anderem mit auffälligeren Schildern.

Aber diese Änderung brachte nicht den erhofften Erfolg: In den folgenden Woche fuhren während den Kontrollen der Polizei die Autos weiter im Drei-Minuten-Takt am verbotenen Ende in die Einbahnstraße. Weiter waren nach Beobachtung der Polizei auffällig viele Ortskundige unter den Verwarnten: „Manche Verkehrsteilnehmer wurden schon zum dritten Mal erwischt. Zum Teil werden die Beamten dabei verbal angegriffen.“

Darauf reagierten Ordnungsamt und Polizei mit einer Drohung: Falls sich nichts ändert, sollte die Einbahnstraßenregelung in der Rheindammstraße wieder aufgehoben werden. Sie wäre dann zwar ab dem nördlichen Baustellenbeginn wieder befahrbar gewesen. Dafür sollte sie gleichzeitig aber am anderen Ende bei der Kreuzung Eisenbahn-/Freiherr-vom-Stein-Streaße voll gesperrt werden. Das hätte die Konsequenz gehabt, dass Pendler und Altort-Bewohner, die bis dahin über die Rheindammstraße Richtung Maximiliancenter fahren durften, den Umweg über den Kreisel bei Hagenbach hätten nehmen müssen.

Diese Drohung fruchtete offenbar: Bei einer Kontrolle am Montag zwischen 17 und 17.30 Uhr musste die Polizei nur zwei Fahrer verwarnen, am Dienstag zwischen 8 und 8.30 Uhr keinen Fahrer. Am Freitag fiel zwischen 17 und 19 Uhr nur ein Fahrer auf.

Die Polizei kündigt an, die Situation weiter im Blick behalten zu wollen.