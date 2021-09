Die Kriminalpolizei Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnten einen 19-Jährigen ermitteln, der unter dringendem Tatverdacht steht, in der Nacht zum 24. Juli einen 20-Jährigen mit einer Glasflasche schwer verletzt zu haben. Nach einem von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gestellten Haftantrag kam der Beschuldigte am Dienstag nach der Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter mittels Glasflasche in der Nacht zum Samstag, 24. Juli, gegen 0.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle der Europahalle einen 20-Jährigen niedergeschlagen. Das Opfer erlitt diverse Kopfverletzungen und war zumindest kurzzeitig bewusstlos, eine stationäre Behandlung war notwendig geworden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine mehrköpfige Gruppe, darunter der Tatverdächtige, zunächst mit dem 20-Jahre alten Opfer in Streit geraten sein, woraus sich eine Schlägerei entwickelt habe. Im Zuge dieser Schlägerei soll der Beschuldigte mit erheblicher Kraft dem Geschädigten eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, die daraufhin zerbrach. Der Geschädigte trug unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma davon. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Mittätern dauern an.