Mit einer Behandlung im Germersheimer Krankenhaus endete ein Streit zwischen sechs jungen Männern. Wie die Polizei mitteilt, kam es am späten Freitagabend zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen der Richthofstraße und der Glacisstraße. Nach einem vorausgegangenen Streit sprühte einer der vier unbekannten Jugendlichen zwei 19-jährigen Heranwachsenden unvermittelt Pfefferspray aus nächster Nähe ins Gesicht. Weiter wurde einer der Heranwachsenden durch Tritte und Schläge verletzt. Beide Verletzte wurden medizinisch behandelt. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.