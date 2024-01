Wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung sitzt ein 19-Jähriger seit Sonntag in Karlsruhe in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, soll er am Samstagabend Feuer in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses gelegt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der Mann einen mit Kleidung gefüllten Plastiksack in Brand gesetzt. Dadurch seien Brandlöcher im Fußboden entstanden, und die Styropordecke des Zimmers sei geschmolzen. Anschließend soll der 19-Jährige selbst den Notruf gewählt haben. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen. Laut Polizei setzte der Verdächtige sich gegen seine Festnahme zur Wehr. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 30.000 Euro. Die Wohnung sei derzeit unbewohnbar.