Ein 28-jähriger Polizeibeamter wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Einsatz in einem Karlsruher Warenhaus von einer 19-jährigen Frau verletzt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen betrat die Frau unerlaubt private Räumlichkeiten des Warenhauses in der östlichen Innenstadt. Die hinzugerufene Polizei wollte die Identität der Beschuldigten feststellen. Im Laufe der Anzeigenaufnahme stand die 19-Jährige unerwartet auf und versuchte zu flüchten. Als der Polizeibeamte sie daran hindern wollte, schlug die junge Frau unvermittelt mit ihrem Smartphone gegen den Kopf des Polizisten, der dabei zwar verletzt wurde, aber dienstfähig blieb. Die 19-Jährige muss nun nicht nur mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten rechnen.