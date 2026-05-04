Diebe haben in Wörth aus mehreren Fahrzeugen Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei teilt mit, dass in der Nacht von Mittwoch, 29. April, auf Donnerstag, 30. April, insgesamt 19 Fahrzeuge ausgeraubt wurden. Die Vorfälle ereigneten sich überwiegend in den Wohngebieten nördlich und östlich der Sportanlage, aber vereinzelt auch im erweiterten Stadtgebiet. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht auf unterschiedliche Weise Zugang ins Fahrzeuginnere: In mehreren Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, in anderen Fällen waren die Pkw unverschlossen, sodass die Täter ein leichtes Spiel hatten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge entstand dabei ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Polizei empfiehlt keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück zu lassen. Selbst die Aussicht auf geringe Beute kann Täter dazu veranlassen, erheblichen Schaden zu verursachen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und es wird geprüft, ob es sich bei den genannten Fällen um eine zusammenhängende Serie handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271 92210 oder per E-Mail an KILandau.K45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.