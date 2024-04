Bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Germersheim am Montagvormittag fielen 22 Autofahrer negativ auf. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren zwölf Autofahrer zu schnell unterwegs. Anschließend wurde auf L537 bei Lingenfeld eine sogenannte „Stoppschildkontrolle“ durchgeführt. 19 Autofahrer hielten dort nicht ordnungsgemäß an und wurden entsprechend verwarnt. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim wurden noch mal zehn Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Polizei in Wörth hat am Montagnachmittag die Verkehrsteilnehmer in Neuburg kontrolliert. Zwischen 16.30 und 17.20 Uhr wurde in der Rheinstraße die Geschwindigkeit gemessen. Fünf der 50 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 54 anstelle der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer.