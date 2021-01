Beim landesweiten Kontrolltag zur Einhaltung der Corona-Regeln gab es im Kreis Germersheim 18 Verstöße. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit. Bei sämtlichen Verstößen im Dienstgebiet wurde die Maskenpflicht nicht eingehalten. Die Polizisten wurden vom Land angewiesen, das Vergehen entsprechend zu ahnden. Das Ordnungsgeld beläuft sich auf 50 Euro plus Gebühren. In Landau und der Südlichen Weinstraße gab es weitere 42 Verstöße – auch hier machte die Maskenpflicht mit 37 Fällen den größten Teil aus. Insgesamt gab es im Bereich des Präsidiums 178 Verstöße gegen die Verordnung.