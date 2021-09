Schrecksekunde für die Eltern am Dienstagnachmittag: Ein 18 Monate altes Mädchen unternahm an einem Gerüst auf dem Spielplatz im Lamotte-Park erste Kletterversuche. Dabei rutschte das Kind ab, fiel nach hinten und landete unsanft auf Rücken und Hinterkopf. Daraufhin sei das Mädchen kurzzeitig bewusstlos gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Germersheim auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Rettungsdienst wurde um 16.38 Uhr alarmiert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind zur Beobachtung in ein Krankenhaus.