Gerade nochmal gut gegangen: Ein 18 Monate altes Kind rannte am Samstag gegen 18 Uhr in der Ludwigstraße in Jockgrim aus einer Hofeinfahrt auf die Straße. Dabei geriet es unmittelbar vor einen Personenwagen und wurde von dem Fahrzeug erfasst. „Augenscheinlich blieb das Kind unverletzt, kam jedoch zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik nach Karlsruhe“, heißt es im Bericht der Polizei. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne dem Fahrer kein Vorwurf gemacht werden, schreibt die Polizei in ihrer Meldung weiter. Die Verkehrsituation in der Ludwigsstraße war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema im Rat.