Ein 18-Jähriger hat am späten Samstagabend auf einem Parkplatz in Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe um sich geschossen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein Zeuge habe die Schüsse aus einer Schreckschusspistole bemerkt und die Beamten verständigt. Als die Polizei eintraf, flüchtete er auf einem Fahrrad, stürzte und wurde ohnmächtig. Er kam in eine Klinik. Die Beamten fanden in seinem Rucksack eine geladene Schreckschusswaffe und vier Böller. Der Mann wird sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.