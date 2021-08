Ein 18-jähriger Motorradfahrer war am Montagmorgen auf der B9 unterwegs und wollte auf die B 35 in Richtung Bruchsal wechseln. In der Rechtskurve stürzte er auf der nassen Fahrbahn, laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Sein Motorrad war durch den Sturz nicht mehr fahrbereit. Der junge Mann erlitt nur leichte Verletzungen.