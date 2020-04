Zu einer vermeintlichen Schlägerei wurde am Samstag gegen 21 Uhr Polizisten in die Wasgaustraße gerufen. Dort trafen sie auf einen alkoholisierten 18-Jährigen. Dieser hatte zuvor mit Flaschen um sich geworfen, Anwohner beleidigt und an ein geparktes Auto getreten. Zu einer Schlägerei war es nicht gekommen. Strafverfahren wurden eingeleitet und der 18-Jährige nach Hause gebracht. Offensichtlich wenig beeindruckt, erschien er kurz danach erneut im Bereich Wasgaustraße, legte sich wieder mit Anwohnern an und trat gegen parkende Autos. Sein Temperament durfte der Alkoholisierte im polizeilichen Gewahrsam abkühlen. Hinweise zu den Vorfällen an die Polizei unter 07274-9580.