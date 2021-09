Bei einem Streit unter Jugendlichen kam es am Sonntag gegen 1 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Hagsfelder Allee, in Höhe des Fasanengartens. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde ein 18-Jähriger zunächst mit einem Kutter-Messer bedroht und im späteren Verlauf mit einer Glasflasche geschlagen. Der Geschädigte verlor kurze Zeit das Bewusstsein und trug eine Platzwunde davon. Unter Tatverdacht steht ein 19-Jähriger. Da sich die anwesenden Jugendlichen zum Teil wenig kooperativ im Gespräch mit der Polizei erwiesen, dauern die Ermittlungen nach dem genauen Tathergang noch an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Nummer 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.