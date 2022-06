Mit viel Beifall bedacht wurden die Darbietungen von „Folk & More“ bei ihrem neunten Benefizkonzert vor rund 230 Besuchern im Bürgerhaus Steinweiler. Mit dem Erlös wird die Herzenssache Kinderhaus in Ingenheim unterstützt. Sie gehört zur Villa Maria und ist dem Dachverband des Therapieverbundes Ludwigsmühle angeschlossen. Als Reinerlös der Veranstaltung wurde der Betrag in Höhe von 1750 Euro übergeben. Freuen dürfen sich aber auch die beiden Kindergärten in Steinweiler sowie die Bücherei: Sie erhalten den Reinerlös aus der Bewirtung.