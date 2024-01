Der Automobil-Zulieferer Faurecia will in Hagenbach Abteilungen schließen. Der Betriebsrat sieht dafür keine Gründe. Jetzt sitzt die Gewerkschaft mit am Verhandlungstisch.

Ab 1. Mai soll gekündigt werden: Faurecia – mittlerweile in Forvia aufgegangen – will schon bald ganze Abteilungen im Werk Hagenbach dicht machen. Die Entwicklungsarbeit soll beispielsweise nach Spanien verlagert werden. Die Begründung: In Hagenbach seien die Lohn- und Energiekosten zu hoch, so Betriebsrat Udo Häfele zur RHEINPFALZ.

Betriebsrat: Argumentation nicht schlüssig

Diese Argumentation ist für den Betriebsrat allerdings nicht schlüssig: „Dafür wird bei uns schneller und flexibler gearbeitet, auch die Transportkosten sind niedriger.“ Nach Einschätzung des Betriebsrats schließt die Hagenbacher Entwicklungsabteilung 2023 mit einer schwarzen Null ab. Faurecia Innenraumsysteme Deutschland hingegen mache monatlich 3 Millionen Euro Verlust, hieß es laut Häfele Mitte Dezember in einer betriebsöffentlichen Versammlung.

Jedes Kreuz steht für einen Arbeitsplatz, der gestrichen werden soll. Foto: Iversen

Verhandlungen für gescheitert erklärt

Vor diesem Hintergrund wollte der Betriebsrat mit der Geschäftsführung über einen Zukunftsplan für den Standort Hagenbach reden. Aber ohne Erfolg: Faurecia hat die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Die Schlichtungstermine sind bereits für Ende März und Anfang April angesetzt, so am Donnerstag Harald Lange vom IG-Metall-Bezirk Landau zur RHEINPFALZ.

Noch vor den Schlichtungen wird jetzt aber die IG Metall mit der Geschäftsführung reden. Sie hat Mitte Januar eine entsprechende 15-köpfige Tarifkommission gebildet und Faurecia zu Gesprächen aufgefordert, so Lange.

Faurecia ist mittlerweile im Verbund mit Hella in Forvia aufgegangen. Foto: Iversen

Streiks sind jetzt möglich

Der Vorteil dieses Vorgehens aus Sicht der Mitarbeiter: Bei Tarifverhandlungen können alle Mittel des Arbeitskampfes eingesetzt werden, die bis zum Streik reichen. Davon ist zunächst aber keine Rede: Die Faurecia-Geschäftsführung habe sich zu Gesprächen Anfang Februar bereit erklärt, so Lange. Die Forderung der IG Metall: ein Zukunfts-Tarifvertrag für das Werk Hagenbach. Dabei kann dann auch über einen Sozialtarifvertrag gesprochen werden, falls Entlassung unumgänglich sind.

Das sagt der Konzern

Faurecia hat Mitte Dezember gegenüber der RHEINPFALZ auf die Frage, welche Zukunft der Konzern für den Standort Hagenbach sehe, folgendes geantwortet: „Hagenbach soll auch in Zukunft ein Standort sein, an dem Kundenbeziehungen gepflegt und Trends für die zukünftige Entwicklung von Produkten und Prozessen gesetzt werden. Für die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit setzen wir auf unser zukunftsorientiertes Team mit hoher Fachkompetenz.“

Siebtgrößter Automobil-Zulieferer weltweit

Das Faurecia-Werk Hagenbach ist Teil eines Verbunds von fünf Standorten: Dazu gehören noch Hannover (130 Beschäftigte), Mörfelden (6), Köln (12) und München (20). Anfang 2022 hat Faurecia für vier Milliarden Euro den deutschen Lichtspezialisten Hella übernommen; seitdem firmieren beide unter einem Dach mit dem Namen Forvia. Der so entstandene neue Großkonzern gilt als der siebtgrößte Automobilzulieferer weltweit. Forvia hat rund 150.000 Beschäftigte. In Hagenbach werden unter anderem Innenraumsysteme wie Frontkonsolen („Armaturenbrett“) entwickelt.