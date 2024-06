Maler haben mehr im Portemonnaie: Die rund 170 Maler und Lackierer im Landkreis bekommen mehr Geld. Sowohl beim Mindest- als auch beim Tariflohn hat es ein Plus gegeben. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hin. Der neue Mindestlohn regele, dass kein Maler und kein Lackierer weniger als 15 Euro pro Stunde verdienen darf. „Wer als Quereinsteiger arbeitet, muss mindestens 13 Euro bekommen.“ Daran müssten sich alle 28 Malerbetriebe im Landkreis halten, wird die Bezirksvorsitzende der IG BAU Süd-West-Pfalz, Marina Rimkus, in einer Pressemitteilung zitiert. Das sei allerdings nur die „absolute Lohnuntergrenze“. Die IG BAU habe auch einen höheren Tariflohn für die Maler und Lackierer durchgesetzt. Der liege jetzt bei 18,87 Euro pro Stunde, so Marina Rimkus. Erfahrene Gesellen verdienten damit nach Angaben der Gewerkschaft gut 3.260 Euro im Monat.