Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes informierte am Donnerstag die Polizei am Telefon darüber, dass sie eine Diebin dabei beobachtet habe, wie sie 17 Spielzeugfiguren gestohlen habe. Noch vor Ort konnten laut Polizei die Personalien der geflüchteten Frau ermittelt werden. Diese staunte nicht schlecht, als kurze Zeit später die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrer Tür stand. Zunächst leugnete die Frau die Tat. Als in der Wohnung dann das Diebesgut aufgefunden werden konnte, gab sie den Diebstahl zu. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.