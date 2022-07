Seit Mittwochabend wird die in Karlsruhe wohnhafte Svea H. vermisst. Sie hat an jenem Tag in den Abendstunden die Wohngruppe des Jugendheimes verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Zuletzt gab es Hinweise auf einen Aufenthalt am Hauptbahnhof Stuttgart. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten jedoch bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Vermisste ist 17 Jahre alt, 165 cm groß, sehr schlank, trägt rotblondes, gelocktes, längeres Haar und war mit einer schwarzen Hose, einem weiß-blauem Oberteil und schwarzen Barfußschuhen bekleidet. Sie führte einen schwarzen Jutebeutel mit. Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.