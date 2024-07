[Aktualisiert] Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Germersheim wurde bei einem Unfall zwischen Bellheim und Rülzheim am Montagnachmittag schwer verletzt. Er kam nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Der schwer verletzte junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfall ereignete sich auf der L540 in Richtung Rülzheim, vor dem Kreisverkehr. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.