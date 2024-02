Am Donnerstagabend wurde die Polizei Germersheim über eine hilflose Person am Tournuser Platz informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 17-Jährigen, der bei der anschließenden Kontrolle unvermittelt einen Polizeibeamten schubste. Im Anschluss wehrte er sich massiv gegen die Fixierung und trat nach den Polizisten, so der Bericht der Beamten. Dazu beleidigte er die Beamten fortlaufend. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle wurde ihm aufgrund der Alkoholisierung zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Die Beamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.