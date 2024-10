Ein 17-jähriger Germersheimer wurde am Dienstag gegen 23.45 Uhr in der Theobaldstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Zudem war das mitgeführte Fahrzeug abgemeldet. „Zu allem Übel händigte der Fahrer ein Schreiben zum begleitenden Fahren ab 17 aus, befand sich jedoch alleine im Fahrzeug“, heißt es im Polizeibericht. Im Fahrzeug konnten noch weitere Kennzeichen-Paare festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Es wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Alle aufgefundenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.