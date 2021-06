Im Rahmen einer Personenkontrolle nach einer Körperverletzung in der Karlsruher Innenstadt sollten am Samstagabend die Personalien einer 17-Jährigen festgestellt werden. Sie war leicht alkoholisiert und leistete, laut Polizeibericht, erheblichen Widerstand. Die Täterbeschreibung, die der Geschädigte nach einer Körperverletzung den Polizeibeamten gegeben hatte, passte zu der jungen Frau. Da sie sich auch in Tatortnähe befand, sollte sie kontrolliert werden, wollte sich aber immer wieder entfernen und weigerte sich, ihre Papiere vorzuzeigen. Daher wurde sie zu Boden gebracht und unter erheblichem Kraftaufwand wurden ihr Handschließen angelegt. Weil sie weiterhin gezielt mit den Füßen gegen die Beamten trat, musste sie schließlich auch noch an den Beinen gefesselt werden. Neben einem Messer wurde schließlich auch ihr Ausweis aufgefunden. Die junge Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Mutter übergeben. Sie wird angezeigt.